Вяльбе прокомментировала результаты россиян на «Тур де Ски»

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о выступлении российских спортсменов в гонках преследования на пятом этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

«Гонки сложились замечательно как у мужиков, так и у женщин. Это в очередной раз доказывает, что у лыжников появилась какая-то стабильность. У команды в целом результаты достойные», — приводит слова главы ФЛГР «РИА Спорт».

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Вяльбе также призвала не делать из третьего места того или иного спортсмена национальной команды какой-то трагедии.

Ранее победитель «Тур де Ски» 2013 года, олимпийский чемпион Александр Легков оценил шансы лыжника Сергея Устюгова на первое место по итогам многодневки.