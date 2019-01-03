Чемпионка мира по конькобежному спорту скончалась от рака в 37 лет
Голландская конькобежка Паулин ван Дётеком скончалась на 38-м году жизни после борьбы с раком, сообщает «Советский спорт».
По информации телеканала NOS, болезнь была диагностирована у спортсменки летом 2018 года. В последнее время девушка комментировала конькобежный спорт на телевидении. У нее остались муж и дочь.
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В 2008 году ван Дётеком завоевала медаль на чемпионате мира в классическом многоборье и командной гонке.На ее счету также серебряная медаль чемпионата Европы в многоборье. Конькобежка участвовала в Олимпиаде-2006 в Турине, где заняла 13-е место в забеге на 1500 метров.
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