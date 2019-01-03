Сироткин будет участвовать в тестах новичков «Формулы-Е»

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Российский пилот Сергей Сироткин примет участие в тестах новичков серии «Формулы-Е», сообщает «Советский спорт».

Россиянин выступит за команду «Mahindra».

«Формула-Е сейчас одна из самых динамично-развивающихся серий. Конкуренция здесь находится на очень высоком уровне. Я ездил на автомобиле этой серии в 2016 году, но теперь её болиды изменились. Будет интересно понять разницу», — сказал Сироткин в пресс-релизе команды.

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Тесты пройдут 13 января. Партнером 23-летнего пилота из России будет пилот по развитию «Mahindra» Сэм Дейонг.

В декабре Сироткин принял участие в тестах серии DTM. Позднее, стало известно, что он выступит в гонке «24 часа Ле-Мана».

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф поздравил семикратного чемпиона «Формулы-1», пилота Михаэля Шумахера с 50-летием.