Нурмагомедов опустился на третье место в рейтинге бойцов UFC

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опустился со второго места на третье в рейтинге бойцов чемпионата, сообщает «Советский спорт».

На второе место рейтинга поднялся американский боец Джон Джонс, который в этом году завоевал титул полутяжелого веса, победив Александра Густафссона. Первое место в рейтинге до сих пор занимает чемпион тяжелого дивизиона Даниэль Кормье, который проигрывал Джонсу в очном поединке.

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Ирландец Конор Макгрегор опустился в рейтинге на одну позицию и теперь занимает лишь девятое место.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что не исключает реванш между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в 2019 году.