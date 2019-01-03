Нурмагомедов опустился на третье место в рейтинге бойцов UFC
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опустился со второго места на третье в рейтинге бойцов чемпионата, сообщает «Советский спорт».
На второе место рейтинга поднялся американский боец Джон Джонс, который в этом году завоевал титул полутяжелого веса, победив Александра Густафссона. Первое место в рейтинге до сих пор занимает чемпион тяжелого дивизиона Даниэль Кормье, который проигрывал Джонсу в очном поединке.
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Ирландец Конор Макгрегор опустился в рейтинге на одну позицию и теперь занимает лишь девятое место.
Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что не исключает реванш между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в 2019 году.