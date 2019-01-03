Заседание WADA по РУСАДА может состояться по телефону
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA Линда Хеллеланд поделилась мнением, что вердикт по ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) можно вынести в любой момент посредством телефонной конференции, передает «Советский спорт».
«Я уже предложила оперативно организовать заседание посредством телефонной связи. Как только я получу такую рекомендацию от комитета ВАДА, то тут же реализуем свою задумку», — цитирует функционера «Би-би-си».
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Хеллеланд также отметила, что в ВАДА хотят без лишних задержек решить вопрос с РУСАДА, и призвала не ждать заседания комитета до 15 января.
Ранее сообщалось, что 16 стран требуют немедленного принятия решения по РУСАДА.