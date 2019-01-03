Защитник сборной России: мечтаем выиграть МЧМ

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Защитник сборной России Дмитрий Саморуков высказался о победе национальной команды в четвертьфинальном мачте молодежного чемпионата мира 2019 против словаков.

«С США будет интересная игра, обе команды знают, как играть, думаю, микромоменты решат исход. Шведы и Канада вылетели? Мы не смотрим на других соперников. Мечта дойти до финала и выиграть его, а не встретиться там с Канадой», — цитирует спортсмена Sport24.

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Хоккеист также отметил, что сборная России правильно поступила, что не сбавляла темп по ходу четвертьфинального матча. Он признался, что это поможет сохранить боевой настрой на следующие игры.

Ранее главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин высказался по поводу победы своих подопечных в четвертьфинальном матче чемпионата мира со Словакией.