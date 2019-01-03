Брагин прокомментировал победу сборной России над Словакией на МЧМ

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин высказался по поводу победы своих подопечных в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 с национальной командой Словакии.

«Нашим защитникам, чтобы избежать ошибок в своей зоне надо проще играть. Когда проще играют, то все по-другому. У Костина голы только сегодня пришли. В общем, будем работать», — передает слова специалиста Sport24.

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Брагин также отметил, что сборная США на этом турнире очень хорошо выглядит физически, и его подопечные уже сделали все необходимые выводы об игре американцев.

Ранее голкипер молодежной сборной Канады Майкл Дипьетро прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале домашнего молодежного чемпионата мира с Финляндией.