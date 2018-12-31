WBA назвала боксера года

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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года, передает «Советский спорт».

Как напоминает официальный сайт организации, 21 июля он завоевал Кубок Мохаммеда Али и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии Усик одержал победу единогласным решением судей над россиянином Муратом Гассиевым.

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10 ноября 2018 года Усик защитил чемпионские титулы в поединке против Тони Беллью.

Ранее СМИ признали Усика боксером года.