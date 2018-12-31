WBA назвала боксера года
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года, передает «Советский спорт».
Как напоминает официальный сайт организации, 21 июля он завоевал Кубок Мохаммеда Али и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии Усик одержал победу единогласным решением судей над россиянином Муратом Гассиевым.
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10 ноября 2018 года Усик защитил чемпионские титулы в поединке против Тони Беллью.