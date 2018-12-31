Сборная России поздравила болельщиков с наступающим Новым годом
Сборная России по футболу поздравила болельщиков с наступающим Новым годом, передает «Советский спорт».
«Дорогие болельщики! Это был незабываемый год! Спасибо, что были с нами и в трудные моменты, и в самые радостные. Спасибо за ваши эмоции, переживания, теплые слова и, конечно, потрясающую поддержку!
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В новом году нас ждут новые цели и только вместе мы сможем достигнуть большего. Потому что вместе мы команда! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи и всего самого хорошего!» — говорится в сообщении, опубликованном в инстаграме.
Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович поздравил любителей шахмат с наступающим Новым годом.