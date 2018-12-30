Карякин назвал победу Лагно на ЧМ по блицу подвигом

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал победу россиянки Екатерины Лагно на чемпионате мира по блицу, который сегодня завершился в Санкт-Петербурге.

«Поздравляю Екатерину с победой. Она, как и я, выиграла все возможные титулы, кроме классической шахматной короны. Настоящий спортивный подвиг — сыграть и выиграть чемпионат мира, только выйдя из роддома.

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Моё выступление (на чемпионате мира по блицу Карякин занял седьмое место, по рапиду — девятое. — Прим. «Чемпионата»)? Все болельщики привыкли ждать от меня побед, но то, что в этом сезоне я в двух турнирах был в десятке и за пять дней в Питере проиграл лишь три партии, внушило оптимизм. В следующем году надеюсь вернуться к своим привычным результатам», — цитирует Карякина ТАСС.

По итогам 17 туров Лагно смогла набрать 13,5 очка. Серебро — у иранки Сарасадат Хадемальшарьех (13), тройку сильнейших замкнула китаянка Лэй Тинцзе (12,5).

Лагно является двукратной чемпионкой Европы (2005, 2008), чемпионкой мира по блицу (2010), а также чемпионкой мира по быстрым шахматам (2014).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее Лагно прокомментировала свою победу на чемпионате мира по блицу.