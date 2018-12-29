Белорукова заняла четвертое место в спринте на «Тур де Ски»
Россиянка Юлия Белорукова заняла четвертое место в спринте свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски», передает «Советский спорт».
Победу одержала шведка Стина Нильссон, ее соотечественница Ида Ингемарсдоттер стала второй, а Джессика Диггинс из США — третьей.
Наталья Непряева стала восьмой, Елена Соболева — 34-й, Мария Истомина — 44-й.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах (Италия)
Женщины. Спринт. 1,3 км (С). Финал
1. Стина Нильссон (Швеция) — 2.36,26
2. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) — + 3,00
3. Джессика Диггинс (США) — + 3,07
4. Юлия Белорукова (Россия) — + 3,16
8. Наталья Непряева (Россия)…
34. Елена Соболева (Россия)…
44. Мария Истомина (Россия)
30 декабря пройдут мужские и женские гонки на 15 и 10 км соответственно свободным стилем.