Загитова стала тренировать четверные прыжки

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала тренировать прыжки в четыре оборота, передает «Советский спорт».

Об этом сообщил тренер Сергей Розанов, который работает в группе Этери Тутберидзе, выложив видеоролик в своем инстаграме.

«Алина в работе над более сложными элементами», — заявил Розанов.

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На видеозаписи видно, как Загитова выполняет четверной флип при поддержке своего тренера. Ранее Загитова не исполняла прыжков в четыре оборота в своих программах.

В текущем сезоне 16-летняя фигуристка выиграла этапы Гран-при в Москве и Хельсинки, завоевала серебряную медаль финала Гран-при, а также заняла пятое место на чемпионате России и попала в заявку сборной на первенство Европы, которое пройдет в Минске с 21 по 27 января.