Вратарь «Лестера» рассказал о трагической смерти владельца клуба после крушения вертолета

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Вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель поделился воспоминаниями о трагической смерти владельца английского клуба Вишая Шриваддханапрабхи, чей вертолет рухнул 27 октября возле стадиона «Кинг Пауэр». По его словам, помочь людям, находившимся в момент крушения на борту вертолета было невозможно, передает «Советский спорт».

«К сожалению, я помню все. Каждую секунду, каждую мелочь. Помню, как посмотрел на вертолет. Мы помахали Вишаю на прощание и проводили его полет взглядом. Я видел это сотни раз, это было чем-то вроде ритуала. Но затем что-то пошло не так, потому что вертолет завис в воздухе, а позже — резко развернулся», — цитирует Шмейхеля Sky Sports.

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Вратарь отметил, что охранники и сотрудники стадиона пытались оказать первую медицинскую помощь пострадавшим.

«Я побежал по туннелю и направился к той стороне стадиона. Люди с другой стороны не видели, что произошло. Я выбежал на улицу, кричал, чтобы люди вызвали службу спасения, а потом за мной побежала охрана. Охранники подошли ближе к месту крушения и попытались что-то сделать, но из-за жара быстро стало ясно, что мы ничего не сможем сделать. Это было ужасно, ужасно быть таким беспомощным», — сказал он.

Помимо Вишая Шриваддханапрабхи в результате крушения вертолета погибли еще четверо людей, которые были на борту.