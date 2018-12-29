Туктамышева пожелала «Зениту» стать чемпионом и выиграть Лигу Европы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева записала новогоднее поздравление петербургскому «Зениту», сообщает «Советский спорт».

В своем обращении к сине-бело-голубым спортсменка пожелала команде Сергея Семака стать чемпионом России и выиграть Лигу Европы в 2019 году.

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«В первую очередь хочется сказать, что я очень рада, что в этом году подружилась с «Зенитом». Сходила на пару матчей, на новый стадион. Это было очень здорово. Приятно, что именно я проводила открытую тренировку с Луишем Нету. Хочется пожелать «Зениту» в следующем году выиграть Лигу Европы, чемпионат России и в принципе больших успехов. Надеюсь, что наша дружба только укрепится в следующем году», — приводит слова фигуристки пресс-служба «Зенита».

После 17-ти туров сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 34 очка.

Туктамышева, которая является бронзовым призером финала Гран-при этого сезона, занимается и тренируется в Санкт-Петербурге в группе известного тренера Алексея Мишина.

Ранее сообщалось, что 21-летняя фигуристка выписалась из больницы после воспаления легких.