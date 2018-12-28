Теннисистка Шарапова вошла в список кандидатов в сборную России
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова вошла в расширенный список кандидатов в женскую сборную России на 2019 год, передает ТАСС.
В число кандидаток также вошли Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Елена Веснина, Наталья Вихлянцева, Маргарита Гаспарян, Ирина Глимакова, Виталия Дьяченко, Софья Жук, Вера Звонарева, Анна Калинская, Екатерина Каменецкая, Дарья Касаткина, Екатерина Киргизова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Полина Монова, Людмила Никоян, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Евгения Родина, Ирина Хромачева, Юлия Чубарова и Дарья Чуракова.
31-летняя Шарапова — пятикратная победительница турниров серии Большого шлема. На данный момент россиянка занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее Шарапова поделилась ожиданиями от возвращения на корт.