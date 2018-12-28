Экс-защитник «Зенита» не против возвращения в Россию
Защитник бельгийского «Остенде» Николас Ломбертс готов рассмотреть вариант с возвращением в Российскую премьер-лигу (РПЛ), информирует Sport24.
Об этом сообщил агент 33-летнего футболиста Сантуш Верхулст.
«Пока Ломбертс — игрок «Остенде», но если поступит интересное предложение, то мы обязательно его рассмотрим. Сейчас интерес к нему проявляют клубы из Швеции, Норвегии и Турции. Сам Николас был бы рад вернуться в Россию, он очень скучает по ней», — сказал агент.
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Бельгиец выступал за петербургский «Зенит» с 2007 по 2017 год. На его счету десять мячей в 284 играх за сине-бело-голубых.
Ранее сообщалось, что двое футболистов «Генка» могут оказаться в РПЛ.