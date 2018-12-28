Рекордсмен премьер-лиги возглавил «Спартак-Владикавказ»

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Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Спартак-Владикавказ» объявил о назначении на пост главного тренера Спартака Гогниева, передает «Советский спорт».

Он сменил Юрия Газзаева, который ушел в отставку 17 декабря, объяснив свое решение семейными обстоятельствами. 37-летний Гогниев завершил карьеру игрока осенью 2018 года. Он чемпион России 2003 года и обладатель Кубка страны — 2001/02. Гогниев — единственный футболист, забивавший в Российской премьер-лиге в составе шести разных клубов (московские «Динамо» и ЦСКА, волгоградский «Ротор», владикавказская «Алания», раменский «Сатурн», «Ростов», екатеринбургский «Урал»).

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«Спартак-Владикавказ» занимает 12-е место в турнирной таблице зоны «Юг» ПФЛ.

Ранее Дасаев ушел с поста тренера вратарей «Спартака-2».