«Питтсбург» победил «Детройт» благодаря двум передачам Малкина

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«Питтсбург Пингвинз» победил в матче с «Детройт Ред Уингз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 5:2.

У победителей отметился двумя голами и результативной передачей Фил Кессел, набрав три очка. Две шайбы забросил Дерик Брассара (2+0). Российский нападающий Евгений Малкин и канадец Сидни Кросби заработали по два (0+2) очка.

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Эта победа является для «Питтсбурга» четвертой кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Пенсильвания) — «Детройт Ред Уингз» (Мичиган) — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

0:1 — Ларкин (Нюквист, Абделькадер) — 11:49

1:1 — Кессел (Кросби, Летанг) — 27:12

2:1 — Брассар (Кессел, Пирсон) — 28:26

3:1 — Кессел (Малкин, Кросби) — 38:58

3:2 — Атанасиу (Расмуссен, Гленденинг) — 44:45

4:2 — Хернквист (Дж. Джонсон, Петтерссон) — 45:55

5:2 — Брассар (Малкин) — 57:35