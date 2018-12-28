«Питтсбург» победил «Детройт» благодаря двум передачам Малкина
«Питтсбург Пингвинз» победил в матче с «Детройт Ред Уингз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 5:2.
У победителей отметился двумя голами и результативной передачей Фил Кессел, набрав три очка. Две шайбы забросил Дерик Брассара (2+0). Российский нападающий Евгений Малкин и канадец Сидни Кросби заработали по два (0+2) очка.
Эта победа является для «Питтсбурга» четвертой кряду.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» (Пенсильвания) — «Детройт Ред Уингз» (Мичиган) — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
0:1 — Ларкин (Нюквист, Абделькадер) — 11:49
1:1 — Кессел (Кросби, Летанг) — 27:12
2:1 — Брассар (Кессел, Пирсон) — 28:26
3:1 — Кессел (Малкин, Кросби) — 38:58
3:2 — Атанасиу (Расмуссен, Гленденинг) — 44:45
4:2 — Хернквист (Дж. Джонсон, Петтерссон) — 45:55
5:2 — Брассар (Малкин) — 57:35