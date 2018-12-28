Сборная России одолела Данию в первом матче МЧМ по хоккею

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Сборная России одержала победу над Данией в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 4:0.

На седьмой минуте забросил шайбу в ворота противников Виталий Кравцов. Также голы оформили Александр Романов, Павел Шэн и Иван Морозов.

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Самым результативным игроком матча признан Романов, в активе которого три (1+2) очка.

29 декабря российским хоккеистам предстоит игра с Чехией в 04.00 по московскому времени.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился ожиданиями от молодежного чемпионата мира, который стартовал в Канаде 27 декабря.

Молодежный чемпионат мира. Группа А.

Россия U20 — Дания U20 — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

1:0 — Кравцов (Денисенко, Костин) — 06:28

2:0 — Романов (Костин, Кравцов) — 37:49

3:0 — Шэн (Романов, Алексеев) — 53:54

4:0 — Морозов (Слепец, Романов) — 58:34