Черышев рассказал о возможном переходе в российский клуб

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Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал о возможном переходе в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

Хавбек «летучих мышей» отметил, что впервые подумал о выступлениях за российскую команду после чемпионата мира 2018 года.

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«Лет пять назад я говорил, что связываю свою карьеру исключительно с Испанией? Сейчас стал больше чувствовать любовь из России. После чемпионата мира у меня появилось много персональных болельщиков. Чувствую себя комфортно, когда приезжаю в сборную. Конечно, пока доволен тем, что играю в Европе за «Валенсию», но в будущем — может быть, не через год, два или три — возможно, попробую себя в Российской премьер-лиге», — подчеркнул футболист.

Также поделился историей о том, как реагировали игроки испанской команды на мировом первенстве.

«В «Валенсии», конечно, обсуждали чемпионат мира в России. Многие ребята расспрашивали, что и как получилось, как играла сборная. Многие, конечно, удивились, что наша сборная дошла до четвертьфинала мундиаля. Но, считаю, что это был наш первый шаг, а теперь нужно идти дальше», — подытожил Черышев в интервью «4D: Четкий футбол».

В нынешнем сезоне игрок национальной команды выступал за клуб в 11 матчах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин и Черышев вошли рейтинг ста лучших футболистов мира по итогам 2018 года по версии испанского издания Marca.