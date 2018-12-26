Экс-игрок «Краснодара» хочет перейти в «Спартак»

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Бывший игрок «Краснодара» Торнике Окриашвили рассказал, что хочет перейти в московский «Спартак», чтобы поработать с главным тренером красно-белых Олегом Кононовым.

Полузащитник отметил, что ему очень нравилось играть и тренироваться под руководством 52-летнего специалиста во времена выступления за «быков».

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«Кононов не кричит, не матерится. Было очень комфортно, к тому же его стиль игры мне близок. Все то, что сказал про Мурада Мусаева, можно применить и к Кононову. Было бы очень хорошо перейти в «Спартак», — приводит слова хавбека Sports.ru.

В текущем сезоне Окриашвили сыграл за «Краснодар» семь матчей, в которых забил два мяча. На данный момент он является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что самарские «Крылья Советов» проявляют интерес к 26-летнему полузащитнику московского «Спартака» Джано Ананидзе.