МОК приветствует работу Конгресса США над «законом Родченкова»

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Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал внесение в парламент США законопроекта об уголовном наказании за применение допинга на международных соревнованиях, передает «Советский спорт».

При этом в МОК рассчитывают, что действие закона будет распространено и на внутренние соревнования.

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«Мы очень ценим и приветствуем шаги Соединенных Штатов, направленных на активную борьбу с допингом, но мы предполагаем, что существующие проблемы в некоторых профессиональных лигах США также будут решены в срочном порядке», — сообщили в МОК.

Напомним, что законопроект получил имя информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова и предусматривает штраф до $1 миллиона и тюремное заключение сроком до 10 лет для лиц, замешанных в махинациях с допингом.

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