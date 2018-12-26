Эксперт: Моуринью намеренно уволили из «МЮ» перед простым отрезком

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Бывший нападающий сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал матч »Манчестер Юнайтед» против «Кардифф Сити» (5:1) в рамках 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Советский спорт».

Это игра была первой под руководством Уле-Гуннара Сульшера.

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«Манчестер Юнайтед» намного сильнее «Кардиффа», это неудивительно. «Кардифф» борется за выживание, в команде происходит хаос. Давайте будем честны: руководство «МЮ» намеренно уволило Моуринью перед простым отрезком в чемпионате. Они хотели обеспечили Сульшеру возможность уверенно начать работу», — цитирует Ширера The Sun.

Напомним, что Сульшер сменил на пост главного тренера Жозе Моуринью, который был уволен 18 декабря.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался относительно соперничества с «Ливерпулем» в АПЛ.