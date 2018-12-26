Игрок сборной России: матч с Канадой отличный вариант провести Новый год

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Нападающий молодежной сборной России Степан Старков прокомментировал предстоящий матч с Россией в рамках молодежного чемпионата мира 2019 года, передает Sport24.

Форвард высказался относительно того, что игра пройдет в новогоднюю ночь.

«Я думаю, матч с Канадой в новогоднюю ночь — это отличный вариант провести праздник. Мне кажется, многие об этом мечтают. Родные стены одновременно и помогают, и давят. На таком турнире, может быть, и здорово дома сыграть, а может, наоборот. К Ванкуверу еще привыкнуть особо не успели, но когда проезжаем в автобусе, видно, как все четко, современно и красиво. Очень прикольно», — отметил Старков.

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Встреча сборных состоится в ночь на 1 января в 04.00 по московскому времени.

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