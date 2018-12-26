Форвард сборной Канады: в матчах с Россией в МЧМ всегда фейерверк

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Нападающий молодежной сборной Канады Коди Гласс прокомментировал предстоящий матч с Россией в рамках молодежного чемпионата мира 2019 года, передает Sport24.

Форвард отметил, что игра будет проходить в новогоднюю ночь.

«Я помню, как я смотрел эти большие игры в ночь перед Новым Годом, когда Канада играла против США или России. В этих играх всегда фейерверк, всегда больше огня. Я очень жду эту игру. В сборной России есть несколько хороших игроков. У них есть талант, но мне кажется, мы им равны. В этой игре вы увидите борьбу до конца между двумя хорошими командами», — поделился ожиданиями Гласс.

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Встреча сборных состоится в ночь на 1 января в 04.00 по московскому времени.

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