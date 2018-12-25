Шипулину стыдно за эстафету на Олимпиаде в Ванкувере

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Российский биатлонист Антон Шипулин, объявивший 25 декабря о завершении карьеры, взял на себя вину за проигранное золото в эстафете на Олимпийских играх 2010 года в канадском «Ванкувере», передает «Р-Спорт».

20-летний спортсмен начал второй этап лидером, но в итоге проиграл 30,1 секунды. В итоге сборная России стала третьей, уступив победителям 38,8 секунды.

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«Я головой не был готов бежать все гонки на Олимпиаде. Думал, приеду в этом возрасте на Игры — уже хорошо. Пробегу какую-нибудь одну гонку — вообще отлично! А тут так получается, что я бегу и спринт, и преследование, и масс-старт, и еще эстафету! Вот выключатель и сработал. Ответственность-то колоссальная. Я хоть и дерзкий в каких-то ситуациях был, но, видимо, груз ответственности оказался таким большим, что я не справился. Отстрелялся великолепно и ушел первым! Но как только меня обогнал Тарьей Бё, выключатель и щелкнул. Мне было стыдно перед ребятами, что я за последний километр проиграл целую тележку и два паровоза. Мне до сих пор стыдно. Если бы не сорок секунд, которые я проиграл за последний километр, ребята могли бы стать олимпийскими чемпионами», – сказал Шипулин.

31-летний биатлонист завершит карьеру 29 декабря на «Рождественской гонке» в немецком Гельзенкирхене. Шипулин — чемпион Игр 2014 года в Сочи в эстафете 4×7,5 км, бронзовый призер Олимпиады-2010 в Ванкувере в данной дисциплине, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира. В прошлом сезоне россиянин занял третье место в общем зачете Кубка мира.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка пожелала удачи Шипулину.