СМИ: «Рубин» и «Локомотив» интересуются защитником «Астаны»

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Фланговый защитник казахстанского клуба «Астана» Дмитрий Шомко имеет предложения от клубов Российской премьер-лиги, сообщает «Советский спорт».

По информации Goalkz, футболистом интересуются казанский «Рубин» и московский «Локомотив».

28-летнего капитан «Астаны» в минувшем розыгрыше чемпионата Казахстана провел 23 матча, в которых забил два мяча. Всего за семь сезонов в клубе Шомко провел 190 матчей, забив 11 мячей. Шомко — пятикратный чемпион Казахстана.

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Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до 31 декабря 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

Ранее «Спартак» уведомил Еременко о прекращении сотрудничества.