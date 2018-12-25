Шипулин поделился ожиданиями от последней гонки в карьере

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Россиянин Антон шипулин поделился ожиданиями от последней гонки в своей карьере, передает «Советский спорт».

29 декабря Шипулин примет участие в «Рождественской гонке», которая пройдет в немецком Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке-04».

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«Какие планы на последнюю гонку? Надеюсь финишировать с флагом и большим отрывом, но… Я сейчас в очень не оптимальной форме, так что просто постараюсь получить максимум удовольствия. Это моя последняя гонка перед публикой. Обязательно подумаю о каких-то акциях, чтобы попрощаться со своими болельщиками.

Также на этой гонке с биатлоном прощаются Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева. Для меня большая честь уходить на покой с ними в одно и то же время», — сказал Шипулин.

25 декабря россиянин на специальной пресс-конференции объявил о завершении спортивной карьеры.

Биатлонист в нынешнем сезоне пропустил этапы Кубка мира в Поклюке, Хохфильцене и Нове-Место.

Шипулин является олимпийским чемпионом Игр 2014 года в Сочи в эстафете 4×7,5 км, бронзовым призером Олимпиады-2010 в данной дисциплине, чемпионом мира 2017 года в эстафете, шестикратным призером чемпионатов мира. По итогам сезона-2014/15 Шипулин стал обладателем малого Кубка мира в зачете масс-стартов.

Ранее Шипулин высказался о скандале вокруг золота Сочи-2014.