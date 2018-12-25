Шипулин назвал провокацией визит полиции Австрии в стан сборной России

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Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал прибытие австрийской полиции в расположение сборной России перед стартом второго этапа Кубка мира, передает «Советский спорт».

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

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«Когда бездоказательно бьют людей и обвиняют в чем-то… Когда приходит полиция и подозревает тебя в допинге из-за слов какого-то человека, который сидит в Америке, то понятно, что это чистой воды провокация. Она была заранее спланирована.

Уходя из спорта, я бегу от этих провокаций, которые не дают мне сосредоточиться на гонках и насладиться спортом. Сейчас биатлон уже не мое любимое дело», — сказал Шипулин.

25 декабря россиянин на специальной пресс-конференции объявил о завершении спортивной карьеры.

Биатлонист в нынешнем сезоне пропустил этапы Кубка мира в Поклюке, Хохфильцене и Нове-Место.

Шипулин является олимпийским чемпионом Игр 2014 года в Сочи в эстафете 4×7,5 км, бронзовым призером Олимпиады-2010 в данной дисциплине, чемпионом мира 2017 года в эстафете, шестикратным призером чемпионатов мира. По итогам сезона-2014/15 Шипулин стал обладателем малого Кубка мира в зачете масс-стартов.

Ранее Шипулин заявил, что обсуждал с французом Мартеном Фуркадом обстановку, которая сложилась вокруг спортсменов из России.