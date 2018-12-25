Глава ЦСКА рассказал о реакции руководства «Реала» на проигрыш в ЛЧ

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал об взаимоотношениях армейцев с мадрискдим «Реалом», передает «Спорт-Экспресс».

В последней игре группового этапа Лиги чемпионов российский клуб одолел «сливочных» со счетом 3:0.

«До матча они говорили гораздо больше (улыбается). Шутили: мол, в Москве мы вам сделали подарок. Но теперь вы его не дождетесь, даже не рассчитываете! Надо отдать должное их президенту – Флорентино Пересу. Он оставил приятное впечатление, участвовал во всех протокольных встречах. Очень уважительно с нами общался, никакого намека на высокомерие. Правда, после игры у них было меньше желания с нами разговаривать», — отметил Бабаев.

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Напомним, что это поражение стало самым крупным в истории «королевского клуба» в рамках еврокубков на своем поле.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уровень владения русским языком защитника клуба Марио Фернандеса.