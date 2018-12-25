Шипулин и Юрлова-Перхт примут участие в «Рождественской гонке»
Стали известны все участники традиционной биатлонной «Рождественской гонки» в немецком Гельзенкирхене, сообщает «Советский спорт».
Официальный сайт соревнования опубликовал список выступающих на арене футбольного клуба «Шальке» спортсменов.
Цвета российского флага будут защищать Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт. Также примут частие Ванесса Хинц/Эрик Лессер (Германия), Дениз Херрман/Симон Шемпп (Германия), Дарья Домрачева (Белоруссия)/Уле Эйнар Бьёрндален (Норвегия), Юлия Джима/Артем Прима (Украина), Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия), Фуюко Татидзаки/Микито Татидзаки (Япония), Лиза Тереза Хаузер/Доминик Ландертингер (Австрия), Анаис Бескон/Эмильен Жакелен (Франция), Вероника Виткова/Михал Крчмарж (Чехия).
Гонка пройдет 29 декабря.
Напомним, что победителями в 2017 году стали стали россияне Юрлова-Перхт и Алексей Волков.
Ранее тренер сборной России Артем Истомин прокомментировал выступления российских биатлонистов на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.