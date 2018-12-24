СМИ: Шипулин может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

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Российский биатлонист Антон Шипулин может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, сообщает URA.ru.

По информации издания, у 31-летнего спортсмена проблемы с сердцем.

Шипулин в нынешнем сезоне пропустил этапы текущего сезона в Поклюке, Хохфильцене и Нове-Место. По данным некоторых СМИ, спортсмен рассматривает вариант окончания карьеры.

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29 декабря Шипулин примет участие в «Рождественской гонке», которая пройдет в немецком Гильзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке-04».

Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России (СБР) проведет переговоры с Шипулиным.