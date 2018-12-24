Голодец сменила Мутко на посту председателя оргкомитета Универсиады-2019

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Вице-премьер России Ольга Голодец назначена председателем оргкомитета зимней Универсиады 2019 года, передает ТАСС.

Как отмечается на официальном интернет-портале правовой информации, Голодец сменила на этом посту Виталия Мутко, выведенного из состава оргкомитета.

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Также в оргкомитет вошли глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Минкомсвязи Константин Носков.

Зимняя Универсиада пройдет с 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске.

Ранее Голодец поделилась мнением об уходе Мутко с поста президента Российского футбольного союза (РФС).