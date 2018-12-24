Голкипер Бобровский лидирует по матчам на ноль в трех сезонах НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 3:0, сообщает «Советский спорт».

Российский голкипер Сергей Бобровский защищал ворота «Блю Джекетс». Он оформил второй «сухарь» в сезоне и 26-й в заокеанской карьере.

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За последние три сезона в активе вратаря 14 матчей на ноль. Этот результат позволяет россиянину лидировать в лиге по данному показателю. Второе место занимает Пекка Ринне из «Нэшвилла» (13 матчей), а третье — Туукка Раск, Андрей Василевский, Джон Гибсон, Брэйден Холтби (по 11).

Ранее нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин назвал причину своей неудачной серии в регулярном сезоне НХЛ.