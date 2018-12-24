Пилот «Формулы-1» Ферстаппен заявил о намерении стать чемпионом мира

Пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что смог бы стать чемпионом мира за рулем «Мерседеса», передает «Советский спорт».

Гонщик уверен, что автомобиль позволит ему выиграть международное соревнование.

«Думаю, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо, Даниэль Риккардо и я могли бы запросто стать чемпионами за рулем такой машины, как «Мерседес». Когда я смотрю видеокадры, сделанные бортовыми камерами, мне кажется, что на большинстве трасс гонщикам «Мерседес» даже не приходилось ехать в полную силу», — поделился мнением голландец.

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Также он высказался относительно своих сокомандников.

«Когда я думаю о своей карьере, мне кажется, что сейчас не время выступать в одной команде с Льюисом или Себастьяном. Хотя, если бы не было другого выбора, я был бы в полной мере к этому готов. Но мне хорошо и в «Ред Булле». Я верю, что вместе с нашей командой тоже смогу стать чемпионом мира, как только у нас будет подходящая для этого машина», — цитирует Ферстаппена F1News.Ru.

На счету пилота победа в гонке «Формула-3» Мастерс 2014 года.

Ранее российский гонщик Сергей Сироткин заявил о намерении принять участие в гоночном марафоне «24 часа Ле-Мана».