Биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ
Российский биатлонист Евгений Гараничев занял третье место в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает ТАСС.
Победил в соревновании норвежец Йоханнес Бе. Серебро завоевал француз Кантен Фийон Майе.
Бе и Гараничев не допустили ни одного промаха, в то время как на счету Майе одна ошибка в стрельбе.
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Четвертым пришел немец Арнд Пайффер, француз Мартен Фуркад — девятым.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступления российских биатлонистов в текущем сезоне.