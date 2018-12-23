Биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ

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Российский биатлонист Евгений Гараничев занял третье место в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает ТАСС.

Победил в соревновании норвежец Йоханнес Бе. Серебро завоевал француз Кантен Фийон Майе.

Бе и Гараничев не допустили ни одного промаха, в то время как на счету Майе одна ошибка в стрельбе.

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Четвертым пришел немец Арнд Пайффер, француз Мартен Фуркад — девятым.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступления российских биатлонистов в текущем сезоне.