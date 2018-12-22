Биатлонистка Гербулова пришла второй на этапе Кубка IBU в Австрии

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Российская биатлонистка Наталья Гербулова заняло второе место в спринте на третьем этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Обертиллиахе, сообщает ТАСС.

Спортсменка уступила только 0,4 секунды Наде Мозер из Канады, допустив на двух огневых рубежах один промах.

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Победительница показала результат в 20 минут 43,4 секунды и не допустила ни одного промаха. Бронзу завоевала так же канадская биатлонистка Меган Бэнкс (отставание 0,7; 1 промах).

Соотечественница Гербуловой Лариса Куклина пришла пятой (+2,3; 0), россиянка Светлана Миронова — шестой (+6,4; 1), Екатерина Мошкова — 18-й (+59,1; 2), а Ирина Казакевич — 22-й (+1.04,6; 3).

Этап в Обертиллиахе завершился 22 декабря.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев опроверг информацию, согласно которой российский биатлонист Антон Шипулин завершит карьеру в ближайшее время.