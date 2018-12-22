Суд по делу о мошенничестве Роналду пройдет 21 января

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Стало известно, когда состоится судебное заседание по делу о налоговом мошенничестве со стороны нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sports, заседание пройдет в Испании 21 января.

Ожидается, что форвард признает вину и получит условный двухлетний срок. На это он согласился в ходе сделки с государственным прокурором Испании и налоговыми органами страны в 2018 году. Также этот договор предусматривает штраф в размере €19 млн.

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Напомним, что Роналду предъявили обвинения в мошенничестве за период с 2011 по 2014 года на сумму €14,7 млн. Следствие заявило, что футболист имел подставные компании за пределами страны, чтобы скрыть информацию о доходах, полученных от использования имиджевых прав.

Ранее клуб из ОАЭ «Аль-Джазира» до сих пор не рассчитался с агентами за трансфер нападающего Фелипе Кайседо из московского «Локомотива» в январе 2014 года.