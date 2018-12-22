Бывшую девушку Овечкина объявили в розыск из-за ДТП

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Бывшая девушка нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина модель Валерия Соколова попала в ДТП, сообщает «Москва 24».

6 декабря девушка ехала за рулем черного внедорожника по Новорижскому шоссе, случайно допустила лобовое столкновение и скрылась с места аварии.

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Модель уже сталкивалась с подобной ситуацией и попыталась избежать разборок, уезжая с места происшествия по встречной полосе. Очевидцы утверждают, что девушка была пьяна.

Правоохранительные органы на данный момент ведут розыск Соколовой и ее автомобиля, но пока безуспешно.

Пострадавших в ДТП нет, хотя во второй машине, в которую врезалась экс-девушка форварда «Кэпиталз», находилась беременная женщина.

Ранее колумбийские баскетболисты попали в жуткое ДТП.