Опубликовано видео нападения рязанских футболистов на женщину
Рязанские полицейские опубликовали кадры нападения футболистов Дмитрия Митина и Артема Надеева на 41-летнюю предпринимательницу, передает «Советский спорт».
По данным полиции, в ночь на 18 декабря нетрезвые футболисты увидели, что женщина забрала крупную сумму денег из банкомата. Футболисты настигли жертву, повалили на землю и стали бить ногами. В итоге они отобрали у нее телефон и 36 тысяч рублей.
21-летний Митин и 18-летний Надеев числились в клубе Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Рязань», но, по словам генерального директора Вадима Бращина, в настоящее время они не имеют с командой контрактов.
Суд отправил одного из них в СИЗО на два месяца, второго под домашний арест на тот же срок.
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