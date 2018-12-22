Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» переиграть «Баффало»
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Чендлер Стивенсон и Том Уилсон. У гостей шайбу забросил Юхан Ларссон.
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Российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
1:0 — Стивенсон (Дауд) — 22:50 (4x5)
1:1 — Ларссон (Томпсон, Ристолайнен) — 49:01
2:1 — Уилсон (Кузнецов) — 53:00