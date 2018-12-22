Нападение футболистов «Рязани» на женщину попало на камеры видеонаблюдения

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Нападение футболистов «Рязани» на 41-летнюю женщину попало на камеры видеонаблюдения, сообщает «Советский спорт».

Запись была выложена на YouTube-канале УМВД Рязани. Спортсмены совершили нападение после того, как пострадавшая сняла крупную сумму денег из банкомата.

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Задержанными оказались футболисты клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Рязань» Дмитрий Митин и Артем Надеев. Один из них проведет два месяца в СИЗО, а другого оставили под домашним арестом.

21-летний Митин в сезоне-2018/19 сыграл в трех матчах за «Рязань», а 18-летний Надеев выступал за «молодежку» и привлекался к товарищеским матчам с основным составом команды.