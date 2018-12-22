Нападение футболистов «Рязани» на женщину попало на камеры видеонаблюдения
Нападение футболистов «Рязани» на 41-летнюю женщину попало на камеры видеонаблюдения, сообщает «Советский спорт».
Запись была выложена на YouTube-канале УМВД Рязани. Спортсмены совершили нападение после того, как пострадавшая сняла крупную сумму денег из банкомата.
Реклама
Задержанными оказались футболисты клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Рязань» Дмитрий Митин и Артем Надеев. Один из них проведет два месяца в СИЗО, а другого оставили под домашним арестом.
21-летний Митин в сезоне-2018/19 сыграл в трех матчах за «Рязань», а 18-летний Надеев выступал за «молодежку» и привлекался к товарищеским матчам с основным составом команды.