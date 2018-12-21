Клуб российской премьер-лиги попал под санкции

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Палата Российского футбольного союза (РФС) наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новых игроков, сообщает «Советский спорт».

Клуб наказан за долг перед своим бывшим футболистом Евгением Макеевым, играющим ныне за клуб «Сочи».

Летом 2018 года «Ростов» расторг контракт с Макеевым, но не выплатил компенсацию за досрочный разрыв договора. Теперь клуб должен выплатить не только компенсацию, но и проценты за задержку выплаты задолженности, передает пресс-служба РФС.

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Макеев перешел в ростовский клуб летом 2017 года из московского «Спартака». За дончан футболист провел 18 матчей.

«Ростов» занимает седьмое место в Российской премьер-лиге.

Ранее «Ростов» продлил контракт с талантливым защитником.