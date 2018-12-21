В «МЮ» футболисты ставили крупные деньги на увольнение Моуринью
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес выиграл у одноклубника защитника Маркоса Рохо крупную сумму, поставив на увольнение главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает «Советский спорт».
По информации The Sun, после объявления об отставки португальского специалиста Санчес отправил в чат игроков «красных дьяволов» сообщение в адрес Рохо.
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«Я же тебе говорил! Терпение — это все, что нужно. Рохо, ты должен мне £ 20 тыс», — говорилось в тексте.
29-летний Санчес не пользовался популярностью у Моуринью и в текущем сезоне провел лишь десять матчей.
Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить «Баварию».