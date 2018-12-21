«Зенит» хочет проводить матчи звезд НБА и бои UFC на «Газпром Арене»

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В 2019 году петербургский стадион «Газпром Арена» может принять матчи других видов спорта, передает «Чемпионат.com».

Как рассказал президент «Зенита» Сергей Фурсенко, после проведения хоккейного матча сборной России на стадионе могут пройти бои Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а также матчи звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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«Мы двигаемся вперед — наша цель максимальная загруженность площадки во внематчевые дни и использование ее для всех масштабных уникальных мероприятий в городе.

Ведем переговоры о проведении поединков UFC и матчей звезд НБА. Поэтому продвижение «Газпром Арены» как лучшей площадки страны еще только начинается», — сказал Фурсенко.

Ранее сообщалось, что стадион «Зенита» сменил название.