«Барселона» арендовала защитника «Валенсии»

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Защитник «Валенсии» и сборной Колумбии по футболу Джейсон Мурильо официально стал игроком «Барселоны», сообщает «Советский спорт».

Как говорится в заявлении пресс-службы каталонского клуба, колумбиец пополнил состав команды на правах аренды до конца текущего сезона. Отмечается, что у сине-гранатовых есть право выкупа контракта Мурильо за €25 млн.

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В первой части текущего сезона на счету 26-летнего Мурильо лишь три проведенных матча.

Ранее сообщалось, что хет-трик Лионеля Месси принес «Барселоне» победу над «Леванте».