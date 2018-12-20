Украинец Усик назван лучшим боксером года

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Украинец Александр Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии авторитетного американского телеканала ESPN, сообщает «Советский спорт».

Как информирует пресс-служба канала, Усик опередил в рейтинге соотечественника Василия Ломаченко, а также Майки Гарсию, Энтони Джошуа и Мориса Хукера.

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В 2018 году Усик провел три поединка и одержал три победы, а также стал абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой весовой категории.

Ранее сообщалось, что Усик ответил на угрозы националистов.