Украинец Усик назван лучшим боксером года
Украинец Александр Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии авторитетного американского телеканала ESPN, сообщает «Советский спорт».
Как информирует пресс-служба канала, Усик опередил в рейтинге соотечественника Василия Ломаченко, а также Майки Гарсию, Энтони Джошуа и Мориса Хукера.
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В 2018 году Усик провел три поединка и одержал три победы, а также стал абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой весовой категории.
Ранее сообщалось, что Усик ответил на угрозы националистов.