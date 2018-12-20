Адвокаты осужденного на 18 лет убийцы чемпиона мира обжалуют приговор

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Адвокаты 25-летнего Анара Аллахверанова, которого 20 декабря 2018 года приговорили к 18 годам колонии строгого режима за убийца чемпиона мира по пауэрфлифтингу Андрея Драчева, обжалуют решение Хабаровского краевого суда, сообщает ТАСС.

Аллахверанов был признан виновным по части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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«Обжалуем приговор, апелляцию подадим после Нового года, не согласны с наказанием и квалификацией статьи — ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), а не ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство из хулиганских побуждений»)», — сказал один из адвокатов осужденного Константин Лысенко.

Драчев погиб в драке с Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска 20 августа 2017 года. После Аллахверанов скрылся с места преступления, но спустя месяц он явился с повинной и был заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что наблюдавших за смертью пауэрлифтера Драчева сотрудников Росгвардии ждет суд.