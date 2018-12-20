Сотрудник IBU мог скрыть пробы российских биатлонистов

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Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не исключил, что вина за очередной допинговый скандал вокруг сборной России может лежать на сотруднике Международного союза биатлонистов (IBU).

По его словам, интерес австрийской полиции к российской полиции может быть связан с расследованием деятельности бывшего главы IBU Андерса Бессеберга и экс-генерального секретаря организации Николь Реш.

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«Основная версия такова, что мы проходим дополнительной линией в расследовании по делу Бессеберга и Реш. Еще в марте, после Олимпиады, а потом и в апреле, когда Бессебергу предъявили обвинения, мне сообщили, что якобы кто-то из сотрудников IBU мог скрыть пять проб российских биатлонистов, взятых во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. На мой взгляд, дело по Бессебергу основано на доносах, на анонимках, на предположениях. Я знаю Бессеберга уже 20 лет. Он сам никогда не давал повода к тому, чтобы мы хотя бы теоретически могли ему что-то предложить за какую-нибудь гипотетическую услугу», — приводит слова Майгурова «Р-Спорт».

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

Ранее глава СБР рассказал об итогах встречи с комиссией IBU.