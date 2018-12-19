Ковальчук вернулся к тренировкам с «Лос-Анджелесом»

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук вернулся к тренировкам в общей группе, информирует «Советский спорт».

Как сообщает журналист Fox Sports Джон Розен в своем твиттере, еа первом занятии после перенесенной болезни Ковальчук тренировался в третьем звене с Бренданом Лайпсиком и Нейтом Томпсоном. Форвард Никита Щербак работал в четвертой тройке вместе с Кайлом Клиффордом и Мэттом Лаффом.

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В нынешнем сезоне Ковальчук провел 25 матчей, забросил пять шайб и отдал девять голевых передач. 35-летний россиянин не набирает очки на протяжении 11 матчей НХЛ.

Ранее агент Дацюка ответил на вопрос о возвращении форварда в НХЛ.